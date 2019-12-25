Бензин в Петербурге становится доступнее, наличие топлива выросло за неделю

Аналитик Хлопов зафиксировал рост топлива на АЗС Петербурга.

Ситуация с нехваткой бензина в Санкт-Петербурге значительно улучшилась. На автозаправочных станциях города топлива стало заметно больше. К такому выводу пришел аналитик Александр Хлопов, который в онлайн-режиме отслеживает данные из открытых источников, в частности из приложений GdeBenz и OpenStreetMap, пишет Фонтанка.

По состоянию на 18:00 21 сентября бензин марки АИ-95 был доступен на 55% заправок, АИ-92 — на 67%. Дизельное топливо, которое и в пик кризиса оставалось на приемлемом уровне, теперь можно найти на 84% станций.

Для сравнения, неделей ранее, 14 сентября, ситуация была иной. АИ-95 имелся лишь на 17% заправок, столько же станций предлагали АИ-92, а дизель был доступен на 61% АЗС. За минувшую неделю количество наблюдений увеличилось с 51 до 424. Это сделало данные более плотными и позволило точнее оценить общую картину.

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко тоже назвал причины дефицита бензина.

Фото: Piter.TV