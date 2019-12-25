Летний турпоток в Петербурге достиг 6,18 миллиона гостей

Москва и Подмосковье заняли треть турпотока.

Летний туристический сезон в Санкт-Петербурге завершился с показателем 6,18 миллиона путешественников. Эти данные охватывают период с мая по середину сентября 2026 года. Цифра практически совпадает с результатом прошлого года. В Смольном отметили, что это подтверждает стабильность отрасли и выполнение задач национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Северная столица остается одним из самых востребованных направлений. Внутренний спрос держится на высоком уровне. Город занимает второе место в стране по количеству иностранных гостей. Кроме того, растет интерес к содержательному туризму. По словам Беглова, власти развивают инфраструктуру гостеприимства, поддерживают событийные и деловые мероприятия. Главная цель — сделать поездку в Петербург запоминающейся. Губернатор добавил, что город последовательно исполняет поручение президента по увеличению доли туризма в региональной экономике и созданию комфортных условий для гостей.

Основную часть турпотока обеспечили россияне. На них пришлось 94% от общего числа — 5,8 миллиона человек. Почти треть гостей прибыли из Москвы и Московской области. Из Приволжья приехали 16% туристов, с Северо-Запада — 15%. Объем въездного туризма из-за рубежа составил 374,6 тысячи поездок. Петербург сохранил статус второго по популярности города России среди иностранцев. На него приходится 14,7% всех размещений. Это вдвое больше, чем у Московской области и Татарстана. Среди гостей из дальнего зарубежья лидирует Китай. Интерес туристов из Турции вырос почти в два раза. В ближнем зарубежье первое место удерживает Республика Беларусь.

Ранее сообщалось, что внутренний туризм в Петербурге и Ленобласти вырос на 10%.

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