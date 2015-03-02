Внутренний туризм в Петербурге и Ленобласти вырос на 10%

Сервис бронирования зафиксировал рост внутреннего туризма в агломерации.

Жители Петербурга и Ленинградской области все чаще предпочитают отдыхать, не покидая пределы родного региона. К таким выводам пришли аналитики сервиса "Яндекс Путешествия". С начала текущего года пользователи из агломерации забронировали на 10 процентов больше средств размещения внутри региона, чем за аналогичный отрезок прошлого года, пишет Петербургский Дневник.

Средний чек за одну ночь в таких поездках составляет 6400 рублей. Основная доля бронирований, а именно 70 процентов, приходится на Санкт-Петербург, где ночлег обходится путешественникам в среднем в 4920 рублей. Далее в рейтинге популярности следуют Выборг с долей в 5 процентов и средней ценой 7190 рублей, а также Зеленогорск, набравший 2 процента броней при средней стоимости ночи 11 060 рублей.

Абсолютное большинство отдыхающих — 65 процентов — выбирают для размещения гостиницы, платя в среднем 6750 рублей за сутки. Наибольшим спросом пользуются отели без звездной категории, на которые пришлось 44 процента бронирований (средняя цена 5130 рублей), и трехзвездочные гостиницы (24 процента, средняя стоимость 5400 рублей). В целом Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей и апартаментов на 2026 год. На долю двух регионов приходится около 13 процентов от общего числа заказов.

