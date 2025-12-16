Разыскивается участник дорожного конфликта в Приморском районе, который напал на водителя Geely

Полицейские Приморского района устанавливают обстоятельства дорожного конфликта с применением аэрозольного баллончика.
Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 14 июня к правоохранителям обратился 25-летний мужчина, заявивший о том, что на Школьной улице в ходе ссоры после ДТП на него напал неизвестный. Водитель автомобиля Geely Emgrand столкнулся с машиной Chrysler Sebring, за рулем которой был 18-летний юноша.
Содержимое баллончика распылил пассажир второй иномарки. В аварии никто не пострадал. В настоящее время злоумышленника разыскивают.
Ранее мы рассказывали о том, что на Колтушском шоссе иностранец устроил драку. Задержанный нанес местному жителю несколько ударов по лицу, разбив ему нос и губы.
Фото: Piter.TV
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