Разыскивается участник дорожного конфликта в Приморском районе, который напал на водителя Geely

Ссора произошла после ДТП.

Полицейские Приморского района устанавливают обстоятельства дорожного конфликта с применением аэрозольного баллончика.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 14 июня к правоохранителям обратился 25-летний мужчина, заявивший о том, что на Школьной улице в ходе ссоры после ДТП на него напал неизвестный. Водитель автомобиля Geely Emgrand столкнулся с машиной Chrysler Sebring, за рулем которой был 18-летний юноша.

Содержимое баллончика распылил пассажир второй иномарки. В аварии никто не пострадал. В настоящее время злоумышленника разыскивают.

Ранее мы рассказывали о том, что на Колтушском шоссе иностранец устроил драку. Задержанный нанес местному жителю несколько ударов по лицу, разбив ему нос и губы.

Фото: Piter.TV