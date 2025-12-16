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Разыскивается участник дорожного конфликта в Приморском районе, который напал на водителя Geely
Сегодня, 10:25
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Разыскивается участник дорожного конфликта в Приморском районе, который напал на водителя Geely

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Ссора произошла после ДТП.

Полицейские Приморского района устанавливают обстоятельства дорожного конфликта с применением аэрозольного баллончика. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 14 июня к правоохранителям обратился 25-летний мужчина, заявивший о том, что на Школьной улице в ходе ссоры после ДТП на него напал неизвестный. Водитель автомобиля Geely Emgrand столкнулся с машиной Chrysler Sebring, за рулем которой был 18-летний юноша. 

Содержимое баллончика распылил пассажир второй иномарки. В аварии никто не пострадал. В настоящее время злоумышленника разыскивают. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Колтушском шоссе иностранец устроил драку. Задержанный нанес местному жителю несколько ударов по лицу, разбив ему нос и губы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: приморский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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