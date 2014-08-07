Петербурженку-учительницу, обвиняемую в совращении 12-летних учеников, признали вменяемой

Обвиняемая признана полностью вменяемой, что позволяет суду продолжать рассмотрение дела по существу.

Следствие получило результаты судебно-психиатрической экспертизы в отношении 22-летней преподавательницы английского языка из Петербурга, которую обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности малолетних учеников. Согласно официальному заключению комиссии специалистов стационара, у фигурантки не выявлено каких-либо хронических или временных психических расстройств, пишет КП-Петербург.

История тянется с декабря 2025 года. Тогда девушка сама обратилась в больницу имени Скворцова-Степанова из-за жалоб на соматическое недомогание. По медицинским показаниям ей изменили меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Однако уже в феврале 2026 года суд первой инстанции счел необходимым направить педагога на углубленную психолого-психиатрическую экспертизу именно в условиях стационара для исключения симуляции. Сейчас процесс возобновлен.

По версии обвинения, инциденты происходили на так называемых дополнительных занятиях. Утверждается, что девушка систематически флиртовала с учащимися 6-го класса и вступала с ними в интимную связь у себя дома, выдавая это за внеурочную деятельность. Ключевые эпизоды квалифицированы по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. или без такового.

Сама обвиняемая категорически не согласна с предъявленным обвинением. В своих показаниях она настаивает, что интимная переписка в мессенджерах являлась лишь нелепой шуткой и игрой. Девушка заявляет, что один из мальчиков мог сознательно ее оговорить на почве неразделенной детской симпатии после того, как она отказалась уделять ему больше внимания, чем другим ученикам. В ближайшее время суд заслушает стороны по поводу назначения даты прений.

Фото: личная страница Вконтакте