В Петербурге задержали рецидивиста за рекламу наркотиков на стенах домов

Ранее молодого человека судили за вандализм и незаконное хранение наркотиков.

В Красногвардейском районе наряд Росгвардии задержал молодого человека, который наносил трафаретные изображения с рекламой наркотиков на объекты городской инфраструктуры.

Ночью 27 июля в полицию обратился петербуржец и сообщил о правонарушителе, наносившем с помощью баллончиков с краской рисунки с наркорекламой на тротуары, дома и остановки общественного транспорта на проспекте Энтузиастов. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. По подозрению они поймали 23-летнего рецидивиста, судимого за вандализм и незаконное хранение наркотиков.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти ликвидировали лабораторию по производству мефедрона.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти