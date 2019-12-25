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В Петербурге задержали рецидивиста за рекламу наркотиков на стенах домов
Сегодня, 17:02
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В Петербурге задержали рецидивиста за рекламу наркотиков на стенах домов

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Ранее молодого человека судили за вандализм и незаконное хранение наркотиков.

В Красногвардейском районе наряд Росгвардии задержал молодого человека, который наносил трафаретные изображения с рекламой наркотиков на объекты городской инфраструктуры. 

Ночью 27 июля в полицию обратился петербуржец и сообщил о правонарушителе, наносившем с помощью баллончиков с краской рисунки с наркорекламой на тротуары, дома и остановки общественного транспорта на проспекте Энтузиастов. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. По подозрению они поймали 23-летнего рецидивиста, судимого за вандализм и незаконное хранение наркотиков. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти ликвидировали лабораторию по производству мефедрона. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: наркотики, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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