Подросток, завербованный в боте знакомств, совершил поджог на станции Ручьи

Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Транспортные полицейские Петербурга задержали 15-летнего исполнителя теракта на железной дороге. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ.

Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО, школьник под психологическим давлением дистанционных мошенников поверил в перспективу романтического свидания, познакомившись с "девушкой" в чат-боте. Аферисты заставили его совершить поджог комплексной трансформаторной подстанции на станции Ручьи под угрозой уголовного преследования. Вербовщик снабдил юношу необходимыми инструкциями и перевел 4 тыс. рублей на такси, монтировку и растворитель. В результате электрощитовое оборудование выгорело полностью.

Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Все материалы дела переданы следствию.

Ранее на Piter.TV: ФСБ России задержала трех подростков за подготовку теракта на объекте Росгвардии в Приморье.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)