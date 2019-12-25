Более 6 млн путешественников приехали в Петербург за летний сезон 2026 года

Петербург в 2026 году посетили более 6 млн туристов с мая по сентябрь.

В Петербурге 27 сентября подвели итоги развития туризма в городе. С мая до середины сентября 2026 года Северную столицу посетили более 6 млн путешественников. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства в связи со Всемирным днем туризма.

Власти города отметили работу специалистов сферы гостеприимства. В их числе экскурсоводы, сотрудники гостиниц и транспортных предприятий, а также производители сувенирной продукции.

По данным городского правительства, в 2025 году Петербург принял почти 12,5 млн туристов. Это на 7 % больше показателя предыдущего года. Одним из факторов привлечения путешественников остается историческое и культурное наследие города. Туристы посещают дворцово-парковые ансамбли, музеи и театры. Одновременно в Петербурге развиваются новые направления отдыха и путешествий.

В городе создают общественные пространства, экологические маршруты и заповедные территории. Также развиваются научно-популярный, событийный, промышленный, гастрономический и медицинский туризм. Туристическая отрасль оказывает влияние и на экономику Петербурга. За 2025 год доходы города от индустрии гостеприимства превысили 800 млрд руб. Согласно приведенным властями данным, 86 % гостей оценили свой визит в Петербург положительно.

Губернатор Александр Беглов поблагодарил представителей туристической отрасли за работу и отметил их вклад в формирование впечатлений гостей города.

Ранее на улицах Петербурга китайских туристов заменили россияне.

Фото: Piter.TV