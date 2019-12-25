Петербург занял третье место в России по продажам препаратов для похудения

Петербург вошел в число лидеров по продажам.

Санкт-Петербург вошел в число российских регионов с наибольшим объемом продаж препаратов для снижения веса на основе семаглутида и тирзепатида. По данным DSM Group, на Петербург пришлось 6,7 % аптечного рынка таких лекарственных средств.

Больше препаратов этой категории продавалось только в Москве и Московской области. Их доли составили 18,3 % и 7,6 % соответственно. Российский рынок препаратов для снижения веса в 2025 году значительно увеличился. В натуральном выражении объем продаж вырос почти в 3 раза. В денежном выражении показатель увеличился с 9,2 млрд руб. до 35,2 млрд руб.

По наблюдениям врачей, среди покупателей препаратов для снижения веса заметную долю составляют топ-менеджеры российских компаний. Авторы исследования связывают высокий спрос в том числе с концентрацией платежеспособного населения в крупных регионах.

Специалисты при этом обращают внимание на возможные последствия слишком быстрого снижения веса. Значительное ограничение калорийности рациона может сопровождаться ухудшением самочувствия и проблемами с концентрацией внимания. Быстрая потеря жировой ткани также способна приводить к выраженным изменениям внешности. Одно из таких изменений получило распространенное название "оземпиковое лицо".

Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)