Спасатели вытащили женщину из болота в Кировском районе Ленобласти

Спасатели вывели женщину из болота после пяти часов поисков под Назией.

В лесном массиве у поселка Назия Кировского района Ленинградской области спасатели нашли женщину, которая заблудилась и оказалась в болоте. Об этом сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Женщина отправилась в лес около 12:00, однако самостоятельно выбраться не смогла. Она оказалась в болотистой местности и стояла по колено в воде.

Заявка на проведение поисков поступила спасателям в 17:00. К поисковой операции привлекли специалистов поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Женщину обнаружили в 19:26 и вывели из болота. От медицинской помощи она отказалась.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели эвакуировали двух человек с места пожара на Маршала Казакова.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти