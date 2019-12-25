В Красном Селе квадроцикл ударил авто с полуторагодовалым ребенком

Квадроциклист без номеров врезался в машину с ребенком в Красном Селе.

В Красном Селе квадроциклист столкнулся с автомобилем, в котором находились мужчина, женщина и их полуторагодовалый ребенок. ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и Авиационной улицы. По словам женщины, автомобиль семьи стоял на светофоре, когда в него врезался черный квадроцикл с красными элементами. Транспортное средство было без регистрационных номеров. Удар пришелся на сторону машины, где находился ребенок.

После столкновения водитель квадроцикла не остался на месте аварии. Женщина утверждает, что успела сообщить ему о находящемся в автомобиле ребенке, однако мужчина улыбнулся, сдал назад и уехал. Водитель машины перед отъездом квадроциклиста успел ударить его по ноге.

В результате столкновения у автомобиля оказался поврежден багажник. По словам женщины, деформация кузова была настолько сильной, что через образовавшиеся щели стала видна вентиляция. Ребенок физически не пострадал, однако сильно испугался и продолжительное время не мог успокоиться. Семья обратилась в полицию. Как утверждает женщина, в отделе ей сообщили, что установить виновника ДТП может быть сложно.

Квадроциклиста она описала как крупного мужчину в возрасте до 25 лет. На нем был шлем с визором. Информация о его личности и местонахождении не установлена.

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Фото: Piter.TV