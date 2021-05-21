  1. Главная
Сегодня, 14:16
Росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных

По словам женщины, она отошла в цветочный магазин, а когда вернулась, двигатель уже полыхал.

Росгвардейцы на Васильевском острове обнаружили загоревшуюся иномарку и вызвали на место пожарных. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 28 октября на 17-й линии заметили припаркованный автомобиль, в моторном отсеке которого произошло возгорание. Рядом с транспортным средством стояла его владелица. По словам женщины, она отошла в цветочный магазин, а когда вернулась, двигатель уже полыхал. Сотрудники вневедомственной охраны воспользовались огнетушителем, однако пламя на тот момент охватило все подкапотное пространство. Была перекрыта проезжая часть. 

В результате происшествия никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: из загоревшейся гостиницы на Севастьянова эвакуировали 154 человека. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

