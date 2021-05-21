Росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных

По словам женщины, она отошла в цветочный магазин, а когда вернулась, двигатель уже полыхал.

Росгвардейцы на Васильевском острове обнаружили загоревшуюся иномарку и вызвали на место пожарных. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 28 октября на 17-й линии заметили припаркованный автомобиль, в моторном отсеке которого произошло возгорание. Рядом с транспортным средством стояла его владелица. По словам женщины, она отошла в цветочный магазин, а когда вернулась, двигатель уже полыхал. Сотрудники вневедомственной охраны воспользовались огнетушителем, однако пламя на тот момент охватило все подкапотное пространство. Была перекрыта проезжая часть.

В результате происшествия никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются.

