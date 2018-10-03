Прямые рейсы из Петербурга в Шымкент заработают с 1 июня

С 1 июня 2026 года одна из авиакомпаний начнет выполнять регулярные прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Шымкентом. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Пулково". Новое направление станет вторым из Северной столицы в Казахстан после маршрутов в Астану.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что Шымкент может превратиться в значимый транзитный узел для полетов в Юго-Восточную Азию. Город предлагает современные терминалы и удобные стыковки для быстрого и комфортного сообщения с Китаем, Кореей, Таиландом и другими странами. Сначала авиакомпания будет выполнять два рейса в неделю, а в следующем году количество планируют увеличить до пяти.

Шымкент — это город с богатой историей и культурой, население которого превышает 1,2 миллиона человек. Ожидается, что новое направление будет востребовано, особенно среди студентов и людей, переезжающих на постоянное жительство.

