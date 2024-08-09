Запахи детства и цветные сны: в "Эрарте" открылись выставки Татьяны Нечеухиной и Ольги Петровой

В музее "Эрарта" 15 мая были открыты сразу две новые художественные выставки, которые взывают к людской памяти, снам и по-разному ко внутреннему миру каждого человека. Для посетителей в стенах музея доступны проекты Татьяны Нечеухиной "Код памяти" и Ольги Петровой "Цветные сны".

Выставка Татьяны Нечеухиной в глобальной своей идее изучает через визуальные образы коллективную память, передающуюся от человека к человеку через повседневные детали, которые знакомы каждому: запахи детства, бытовые ритуалы, какие-то фамильные привычки, оказывающиеся часто далеко не уникальными, а присущими многим разным семьям. В центре её работ находятся женщины, запечатленные вне всякого времени, в образах которых соединяются прошлое и настоящее, часто кажущиеся трагичным всем, кроме самой художницы.

Любой человек носитель памяти. Другого нет проста варианта. Всё, что происходит сию минуту это уже память. Это уже не повторить и это уже в прошлом. И для меня код памяти это нахождение каких-то ключиков, которые мне помогут. Правильные коды помогают открыть некие шкафчики или потаённые уголки, в которых я нахожу ответы на интересующие меня вопросы, либо они ещё более усиливаются, чтобы я продолжала поиск дальше. Это вот такая интересная игра в нахождение правильных цифр, которые помогут тебе вскрыть некий шкафчик памяти. Татьяна Нечеухина, автор выставки "Код памяти"

Экспозиция же Ольги Петровой переносит зрителя в пространство фантазий, пришедших к ней через царство Морфея. Академический стиль передаёт сказочные, часто неожиданные для зрителя образы, нежные в своей откровенности и отдалённо, по-ностальгически приятно знакомые в смыслах своих сюжетов: как, например, вдохновленная произведением "Маугли" трилогия картин, посвященная дружбе между маленьким человеком и большим животным, рождающей в этой разнице размеров нечто нежное и трепетное.

Мне действительно часто сняться цветные картины, или какие-то их фрагменты и из них я уже создаю полноценные картины. Так выставка и называется "Цветные Сны". Большой процент создания картин происходит во снах, у меня по крайней мере. Ольга Петрова, автор выставки "Цветные сны"

На закрытом предпоказе 14 мая гостям удалось задать художницам интересующие их вопросы по конкретным работам или общему творчеству, и первыми оценить полёт их фантазии. Зрителям предоставили возможность лично поговорить с творцами вне рубрики открытого микрофона, а также послушать вступительное слово и личное мнение обеих художниц относительно их труда.

Обе выставки доступны для посещения в Музее "Эрарта" до 12 июля. Более того, каждому желающему предоставляется возможность выбрать и забрать домой понравившиеся работы благодаря закрепленному за каждой картиной личному QR-коду с ссылкой на ценник и указанием контактов для покупки.

Материал подготовили Сергей Прокофьев и Наталья Изергина (молодежная редакция Piter.TV)

Фото и видео: молодежная редакция Piter.TV