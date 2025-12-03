В Петербурге наградили лучших художников XIII конкурса детского рисунка "Мои родители – строители!". Это событие призвано познакомить поближе ребят с профессией их родителей. В этом году на суд жюри прислали сто работ, их оценили по 19 номинациям. Главную награду — специальный приз Союза строительных объединений и организаций и холдинга РСТИ — выиграл Роман Роганов.

У меня изображена моя вся семья. У меня достаточно большая семья, так что я изобразил их всех. На верхнем плане у меня изображен мой папа. Он делает крышу над нашей семьей. Роман Роганов, участник конкурса "Мои родители – строители!"

Другой участник конкурса, Андрей Астахов, отметил, что мечтает продолжить дело отца. За свое творчество он получил специальный приз от Комитета по строительству города. Его вручил заместитель председателя Комитета по строительству Петербурга Артур Сливний.

Это преемственность поколений, это чувство гордости детей за своих родителей, а родители смотрят, как дети идут по их стопам. И есть надежда, что дети и внуки, которые участвовали в этом конкурсе, пойдут по стопам своих родителей и будут продолжать традицию строить наш город. Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству Петербурга

