Автомобиль Senat оснастят пневмоподвеской и полным приводом

На форуме дали старт производству модели. Автомобиль получил трёхлитровый мотор мощностью 326 лошадиных сил, полный привод, пневматическую подвеску и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

На Петербургском международном экономическом форуме официально запустили серийный выпуск премиальных автомобилей бренда Senat. В оснащение модели входят современные системы безопасности и полный набор опций для комфортной эксплуатации.

Автомобиль оснащается трёхлитровым двигателем V6 с механическим нагнетателем, который выдает 326 лошадиных сил. В паре с мотором работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Также предусмотрены полный привод и пневматическая подвеска.

Директор по продукту автомобильного бренда Senat Анатолий Калицев пояснил, что это обязательные каноны сегмента представительских автомобилей. По его словам, модель действительно создавалась именно под российский рынок, и компания очень рада, что она получилась именно такой.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга стартовал забег в рамках ПМЭФ.

Фото: Piter.TV