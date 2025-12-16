Автомобиль Senat оснастят пневмоподвеской и полным приводом

На Петербургском международном экономическом форуме официально запустили серийный выпуск премиальных автомобилей бренда Senat. В оснащение модели входят современные системы безопасности и полный набор опций для комфортной эксплуатации.
Автомобиль оснащается трёхлитровым двигателем V6 с механическим нагнетателем, который выдает 326 лошадиных сил. В паре с мотором работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Также предусмотрены полный привод и пневматическая подвеска.
Директор по продукту автомобильного бренда Senat Анатолий Калицев пояснил, что это обязательные каноны сегмента представительских автомобилей. По его словам, модель действительно создавалась именно под российский рынок, и компания очень рада, что она получилась именно такой.
Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга стартовал забег в рамках ПМЭФ.
Фото: Piter.TV
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