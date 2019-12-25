Петербуржец накинулся на пассажирку электрички за отказ уступить место

Мужчина выбил телефон и ударил девушку.

В Петербурге суд приговорил мужчину к трём годам колонии общего режима за хулиганство в электричке. Инцидент произошёл в ноябре 2025 года в поезде "Оредеж — Санкт-Петербург". Фигурант потребовал от молодой девушки уступить место пожилой женщине, а получив отказ, начал нецензурно браниться, выбил у неё из рук телефон и ударил по лицу.

На станции "Шушары" злоумышленник попытался скрыться от охраны: перелез через забор, спрыгнул на пути и распылил перцовый баллончик в сторону сотрудников, попав им в глаза. Мужчина признал вину, выплатил пострадавшей компенсацию и извинился. В суде он утверждал, что телефон выбил случайно, а газ использовал для устрашения из-за страха перед полицией.

При вынесении приговора суд учёл наличие предыдущей судимости у подсудимого, что повлияло на строгость наказания.

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Фото: Piter.TV