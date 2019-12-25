Ущерб от телефонных мошенников в Петербурге и Ленобласти сократился на 20%

Позитивная динамика наблюдается и в масштабах всей страны.

В первом полугодии 2026 года правоохранительные органы Петербурга и Ленинградской области зарегистрировали около 7 тысяч эпизодов телефонного мошенничества. Несмотря на сохранение высокого числа попыток обмана, финансовый урон жителей городской агломерации уменьшился. Как сообщила председатель городского комитета финансов Светлана Енилина на конференции "Креативная экономика и финансовая культура", ущерб от действий аферистов составил 6,3 млрд рублей. По ее словам, это на 20% меньше показателей прошлого года. Информацию передает издание "Деловой Петербург".

Для сравнения, за предыдущие шесть лет – с 2020 по 2025 год – совокупные потери жителей двух регионов от телефонных афер достигли 110 млрд рублей.

Позитивная динамика наблюдается и в масштабах всей страны. По информации вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, за семь месяцев 2026 года ущерб от кибермошенничества в России снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские силовики пресекли схему с фиктивными счетами на 270 млн рублей.

Фото: Piter.TV