Петербургские силовики пресекли схему с фиктивными счетами на 270 млн рублей

Механизм мошенничества заключался в использовании фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц.

Сотрудники экономической полиции ГУ МВД России при поддержке УФСБ, Балтийской таможни и Росфинмониторинга ликвидировали деятельность преступного сообщества, занимавшегося фиктивными финансовыми операциями и подделкой налоговой отчетности. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, организатором схемы выступал 36-летний житель Республики Алтай. Он осуществлял общее руководство, подбирал исполнителей и распределял между ними задачи.

Ключевые роли в группе играли 39-летний адвокат из Петербурга и его 42-летний сообщник, которые занимались поиском клиентов среди руководителей коммерческих структур, 36-летний курьер, отвечавший за сбор наличных средств, и 41-летний сотрудник налогового ведомства из Самарской области. Используя служебный доступ к информационным системам, он проверял компании на наличие уязвимостей перед законом.

Механизм мошенничества заключался в использовании фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Получив доступ к их печатям и электронным подписям, злоумышленники оформляли фиктивные счета-фактуры на несуществующие работы и услуги. Эти документы затем продавались реальным компаниям для незаконного снижения налоговой нагрузки. Стоимость услуг сообщества составляла от 1% до 4,5% от суммы в поддельных документах. По предварительной информации, общий доход группировки превысил 270 миллионов рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Данная статья относится к категории особо тяжких преступлений и предполагает лишение свободы на срок до 20 лет.3 источника Четверо фигурантов, включая предполагаемого лидера, заключены под стражу. Еще один участник находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга задержала подозреваемого в хищении Kia Sportage стоимостью 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV