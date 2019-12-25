Маргус Цахкна не даст России провозить свои товары через прибалтийские порты.

Запрет на транзит российского и белорусского зерна вступил в законную силу в Эстонии. Соответствующий комментарий сделал подписчикам через собственный аккаунт в социальных сетях глава министерства по иностранным делам из прибалтийской страны Маргус Цахкна. Европейский дипломат напомнил аудитории, что уже предупреждал об этом постановлении национального правительства в сентябре 2026 года. Он отметил, что вместе с Латвией и Литвой Таллин работает над тем, чтобы местные морские порты не становились транзитными маршрутами для Москвы.

Сегодня Эстония запретила транзит российского и белорусского зерна через нашу территорию... Сегодня мы превратили это предупреждение в закон. Маргус Цахкна, глава МИД Эстонии

Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию судно.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Margus Tsahkna