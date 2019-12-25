Пожар в особняке Миллера обернулся уголовным делом

Здание является объектом культурного наследия.

В Петербурге после пожара в особняке К. Л. Миллера в Адмиралтейском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Об этом рассказали в СК РФ 2 октября.

Здание является объектом культурного наследия. В ходе предварительного следствия выяснили, что возгорание возникло при выполнении сварочных работ по реконструкции. Напомним, его площадь составила порядка 2 тыс. квадратных метров. Дом планировали восстановить за 768 млн рублей: внутри хотели разместить жилье. Окончание реставрации намечали на конец 2027 года.

В результате никто не пострадал, пожар ликвидировали. Проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Особняк возвели в 1872 году, он выполнен в стиле эклектики. Внутри сохранились исторические элементы, в том числе лепной декор, камины, изразцовая отделка и детали из натурального дерева.

Ранее на Piter.TV: при пожаре на 3-м Рабфаковском переулке погиб ребенок.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу