Продавцы Ozon получили отсрочку по налогам после атак ВСУ на склады

Для пострадавших продавцов вводится отсрочка по уплате ключевых налогов и страховых взносов.

Продавцам Ozon, потерявшим товары из-за атак беспилотников на склады маркетплейса, предоставят годовую отсрочку по ряду налогов и страховых взносов. Также приостановлено выездные налоговые проверки в их отношении. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мера касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых заключен договор с ООО "Интернет Решения" — оператором Ozon. Кроме того, продавцы должны отвечать хотя бы одному из двух условий: бизнес зарегистрирован после декабря 2025 года или ущерб от украинских атак превысил 5% годового дохода.

Согласно постановлению, отсрочку продлили на сроки уплаты налога на прибыль, НДС, НДФЛ, налога при применении УСН, налога на профессиональный доход. Также — страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, которые необходимо было уплатить с августа 2026 года по июль 2027-го. После отсрочки накопившуюся задолженность нужнно будет погасить в течение еще 12 месяцев.

Кроме того, до конца текущего года для продавцов приостанавливаются выездные налоговые проверки и проверки уплаты страховых взносов.

Ранее мы сообщали, что атаки БПЛА на склады Ozon повлияли на условия оплаты для покупателей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)