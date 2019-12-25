Ozon компенсирует продавцам ущерб от атак дронов ВСУ

Размер компенсации будет рассчитываться по формуле, предусмотренной условиями страховой программы.

За минувшие сутки украинские беспилотники атаковали логистические центры в четырёх регионах России. Компания Ozon заявила, что поддержит продавцов, чьи товары пострадали в результате пожаров на складах.

Как указали в заявлении, выплаты за повреждённые товары смогут получить продавцы Ozon, которые оформили страховые полисы от СПАО „Ингосстрах" с покрытием рисков ущерба от атак вражеских БПЛА.

Также в числе мер поддержки от компании: отмена платы за размещение товаров на пострадавших складах, бесплатная перевозка товаров с закрытых складов на другие и прочее.

Накануне под атаку вражеских дронов попал логистический центр компании Ozon в Краснодарском крае. Среди сотрудников маркетплейса пострадавших нет.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)