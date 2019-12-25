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В 2026 году в Петербурге пострадавшие в ДТП получили свыше 66 млн рублей компенсаций
Сегодня, 16:59
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В 2026 году в Петербурге пострадавшие в ДТП получили свыше 66 млн рублей компенсаций

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Деньги выплатили виновники аварий.

С начала текущего года в пользу более 100 пострадавших в дорожных авариях взыскали свыше 66 млн рублей. Деньги заплатили виновные в ДТП, рассказали 5 октября в ГУ ФССП России по Петербургу. 

В числе исполнительных производств – производство о взыскании почти 500 тыс. рублей с 57‑летней местной жительницы. В июне прошлого года в Солнечном женщина, управляя автомобилем Geely Tugella, сбила пешехода. Потерпевшей стала 49-летняя горожанка, ей был причинен тяжкий вред здоровью. Водительница не погасила долг добровольно: необходимую сумму нарушительница нашла только после начисления исполнительского сбора в размере 33 тыс. рублей. 

Всего в 2026 году судебным приставам поступило 111 исполнительных документов в отношении автомобилистов, осужденных по ст. 264 УК РФ. Помимо компенсаций, граждане выплатили исполнительский сбор на 2,6 млн рублей. 

Ранее на Piter.TV: пострадавшим в ДТП в Приозерском районе помогли сотрудники ГАИ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, судебные приставы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, ДТП, Происшествия,

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