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Пострадавшим в ДТП в Приозерском районе помогли сотрудники ГАИ

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Водитель автомобиля Renault Duster врезался в дерево и опрокинулся.

В Приозерском районе сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области оказали помощь попавшим в серьезное ДТП. 

Как сообщили в ведомстве, накануне примерно в 09:30 43-летний водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина врезалась в дерево и опрокинулась. В салоне также находились две 46-летние женщины. 

Инспекторы ДПС не стали ждать медиков, сложа руки. Всех троих участников аварии доставили в больницу медики скорой помощи. 

ГАИ напоминает: будьте предельно внимательны на дороге, выбирайте скоростной режим, соответствующий погодным условиям и состоянию дорожного покрытия!

Пресс-служба Госавтоинспекции 

Ранее мы рассказывали о том, что в массовом ДТП в Гатчине пострадали сотрудники скорой помощи. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, приозерский район
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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