Пострадавшим в ДТП в Приозерском районе помогли сотрудники ГАИ

Водитель автомобиля Renault Duster врезался в дерево и опрокинулся.

В Приозерском районе сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области оказали помощь попавшим в серьезное ДТП.

Как сообщили в ведомстве, накануне примерно в 09:30 43-летний водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина врезалась в дерево и опрокинулась. В салоне также находились две 46-летние женщины.

Инспекторы ДПС не стали ждать медиков, сложа руки. Всех троих участников аварии доставили в больницу медики скорой помощи.

ГАИ напоминает: будьте предельно внимательны на дороге, выбирайте скоростной режим, соответствующий погодным условиям и состоянию дорожного покрытия! Пресс-служба Госавтоинспекции

Ранее мы рассказывали о том, что в массовом ДТП в Гатчине пострадали сотрудники скорой помощи.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти