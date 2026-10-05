Пострадавшим в ДТП в Приозерском районе помогли сотрудники ГАИ

В Приозерском районе сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области оказали помощь попавшим в серьезное ДТП.
Как сообщили в ведомстве, накануне примерно в 09:30 43-летний водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина врезалась в дерево и опрокинулась. В салоне также находились две 46-летние женщины.
Инспекторы ДПС не стали ждать медиков, сложа руки. Всех троих участников аварии доставили в больницу медики скорой помощи.
ГАИ напоминает: будьте предельно внимательны на дороге, выбирайте скоростной режим, соответствующий погодным условиям и состоянию дорожного покрытия!
Пресс-служба Госавтоинспекции
Ранее мы рассказывали о том, что в массовом ДТП в Гатчине пострадали сотрудники скорой помощи.
Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все