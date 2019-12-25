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В массовом ДТП в Гатчине пострадали сотрудники скорой помощи
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В массовом ДТП в Гатчине пострадали сотрудники скорой помощи

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Столкнулись карета скорой помощи, легковушка Renault и грузовик.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием трех автомобилей в Гатчине Ленинградской области. 

По информации МВД России, вечером 1 октября на перекрестке Ленинградского шоссе и Инновационного проезда столкнулись карета скорой медицинской помощи, легковушка Renault и грузовик. Спецтранспорт опрокинулся, остальные участники аварии ударились бамперами. Предварительно, пострадали четыре человека, двое из которых – врачи. 

На месте случившегося работала дежурная смена 42-й пожарно-спасательной части. По данному факту проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе под колесами иномарки погибла женщина. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти 

Теги: гатчина, дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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