В массовом ДТП в Гатчине пострадали сотрудники скорой помощи

Столкнулись карета скорой помощи, легковушка Renault и грузовик.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием трех автомобилей в Гатчине Ленинградской области.

По информации МВД России, вечером 1 октября на перекрестке Ленинградского шоссе и Инновационного проезда столкнулись карета скорой медицинской помощи, легковушка Renault и грузовик. Спецтранспорт опрокинулся, остальные участники аварии ударились бамперами. Предварительно, пострадали четыре человека, двое из которых – врачи.

На месте случившегося работала дежурная смена 42-й пожарно-спасательной части. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе под колесами иномарки погибла женщина. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти