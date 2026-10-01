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Стали известны причины смертельной аварии на трассе "Кола"

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Водитель автомобиля LADA PRIORA не учел дорожные и метеорологические условия, а также особенности транспортного средства. 

Утром 1 октября на 46-м километре федеральной автодороги "Р-21 Кола" произошло смертельное ДТП. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, неустановленный водитель автомобиля LADA PRIORA не учел дорожные и метеорологические условия, а также особенности транспортного средства. 

Не справившись с управлением, иномарка совершила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево.В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. 

Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга деблокировали тело погибшего и передали его сотрудникам полиции. По факту аварии проводится проверка.

Ранее полиция Петербурга задержала подозреваемого в хищении Kia Sportage стоимостью 2 млн рублей.

Фото и видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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