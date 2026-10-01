Стали известны причины смертельной аварии на трассе "Кола"

Утром 1 октября на 46-м километре федеральной автодороги "Р-21 Кола" произошло смертельное ДТП. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, неустановленный водитель автомобиля LADA PRIORA не учел дорожные и метеорологические условия, а также особенности транспортного средства.
Не справившись с управлением, иномарка совершила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево.В результате аварии водитель скончался на месте происшествия.
Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга деблокировали тело погибшего и передали его сотрудникам полиции. По факту аварии проводится проверка.
Ранее полиция Петербурга задержала подозреваемого в хищении Kia Sportage стоимостью 2 млн рублей.
Фото и видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
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