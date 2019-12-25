Петербург оказался в лидерах внедрения цифрового рубля

Чаще всего счета открывали и операции с цифровыми рублями совершали мужчины в возрасте от 36 до 45 лет.

После запуска технологии 1 сентября россияне открыли в банке ВТБ несколько десятков тысяч счетов в цифровых рублях. В первую пятерку городов по числу открытых счетов вошли Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск.

Аналитики банка составили портрет среднестатистического пользователя новой формы валюты в первые недели после старта. Чаще всего счета открывали и операции с цифровыми рублями совершали мужчины в возрасте от 36 до 45 лет. Как выяснили аналитики, это активный потребитель банковских продуктов и инвестор, у которого есть как минимум один накопительный счет, либо накопительный и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

На втором месте по частоте использования цифрового рубля оказались мужчины 46–55 лет. У них также есть накопительные счета, почти у половины присутствует ИИС, у каждого пятого — вклад, а у каждого десятого — программа долгосрочных сбережений. Представители этой возрастной группы также активно пользуются картами для оплаты покупок и услуг.

Фото: Magnific (ededchechine)