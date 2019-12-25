Житель Петербурга ответит перед судом за нетрезвое вождение

Мужчину уже привлекали к ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 49-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

По данным надзорного ведомства, в августе фигурант, уже подвергнутый административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования, сел за руль машины в нетрезвом виде. Водителя остановили сотрудники Госавтоинспекции на улице Добровольцев, его отстранили от управления транспортным средством.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что водителя Mercedes привлекли к ответственности за выезд на "встречку" в Петербурге.

Фото: Piter.TV