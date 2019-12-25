Президент клуба "Петровская ладья" отправится в колонию за избиение мужчины шахматной доской

В ходе процесса президент клуба вину признал полностью, заявив, что раскаялся и решил дать признательные показания.

Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Александра Волкова, признанного виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ), информирует Объединенная пресс-служба судов города.

Согласно материалам дела, в ночь на 20 июля 2023 года Волков, находясь в помещении клуба "Петровская ладья", в ходе конфликта нанес потерпевшему В. 11 ударов его же шахматной доской в область головы. В результате мужчине были причинены телесные повреждения средней тяжести.

В ходе процесса президент клуба вину признал полностью, заявив, что раскаялся и решил дать признательные показания. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в исправительной колонии общего режима. Волков был взят под стражу в зале суда.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен: с фигуранта взыскано 500 000 рублей в счет возмещения морального вреда.

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Фото: Piter.TV