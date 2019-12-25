Школьника в Подмосковье оштрафовали за фейковое фото учителя

Подросток изменил изображение женщины с помощью специальной программы.

Школьник получил штраф, приклеив лицо 58-летней учительницы ОБЖ к снимку порноактрисы. Инцидент произошел в Московской области, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, подросток воспользовался программой и совместил фото лица педагога со снимком актрисы, известной по ролям в порнографических роликах. Позже эту "работу" он опубликовал в местных пабликах. Предположительно, школьник таким образом решил высмеять учительницу.

Когда педагог увидела фейковые снимки, она обратилась в полицию. В результате суд встал на сторону женщины. Теперь семья школьника должны выплатить ей 20 тыс. рублей.

Подобный случай произошел в Ярославле. Семиклассник тайно снял видео с учительницей и с помощью нейросетей сгенерировал ролик, на котором она превращается в полуголого мужчину. Учительница написала жалобу, школьника также обязали выплатить ей 20 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что петербуржцам стали получать от мошенников фейк-штрафы за парковку.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)