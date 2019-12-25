Петербуржцам начали отправлять фейк-штрафы за парковку от мошенников

Жителей Петербурга предупредили о фейковых штрафах за парковку, которые начали рассылать мошенники. Схема простая: аферисты отправляют потенциальным жертвам СМС с вредоносной ссылкой для срочной оплаты автостоянки. Они запугивают людей, требуя рассчитаться как можно быстрее, чтобы "избежать удвоения штрафа".
В полиции напомнили, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам и вводить данные своих банковских карт. Проверить, пришел ли штраф, всегда можно на официальных ресурсах: в "Госуслугах" или в приложении Госавтоинспекции. В личном кабинете будут и постановление, и его номер, а также фотография нарушения и реквизиты для оплаты.
Подозрительного отправителя СМС лучше всего заблокировать, чтобы больше не получать сомнительные сообщения.
