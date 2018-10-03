Человек погиб при взрыве газового баллона в центре Петербурга на проспекте Добролюбова

При взрыве газового баллона на строительной площадке в центре Петербурга погиб человек. Трагедия случилась 19 мая в Петроградском районе на проспекте Добролюбова в Судебном квартале, где ведется строительство комплекса зданий Верховного суда. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, также пострадал еще один мужчина-рабочий, его госпитализировали.

В ведомстве рассказали, что в грузовом автомобиле, перевозившем цемент и оснащенном восемью газовыми баллонами, произошла разгерметизация одного из них. Предположительная причина инцидента — техническое состояние баллона.

В результате происшествия пострадали два человека: один погиб на месте, второй получил тяжелые травмы. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Также были повреждены три строительные бытовки, расположенные поблизости. К счастью, возгорания не произошло. На месте происшествия работают экстренные службы.

