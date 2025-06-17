УФАС Петербурга завело дело против "Хеликс" из-за заниженной цены на дыхательный тест

В антимонопольной службе обнаружили, что в интернете тест стоил 515 рублей, а на официальном сайте — 2415 рублей. Условия акции в рекламе отсутствовали.

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении лабораторной службы "Хеликс". Компанию подозревают в нарушении закона о рекламе. Об этом сообщила пресс-служба городского ведомства.

Поводом послужила реклама дыхательного теста. В УФАС рассказали, что в интернете распространялось объявление следующего содержания: "Цена за дыхательный тест на хеликобактер пилори (13С-уреазный) составляет 515 рублей". Однако на официальном сайте компании стоимость этого же теста указана в размере 2415 рублей. Какие-либо дополнительные условия или пометки об акции в рекламе отсутствовали.

В антимонопольной службе отметили, что в действиях лаборатории усматриваются признаки нарушения части 7 статьи 5 закона "О рекламе". Эта норма запрещает распространять информацию, которая содержит не все существенные условия о товаре, если подобная реклама вводит потребителей в заблуждение. В случае если вина компании будет подтверждена, ей грозит административный штраф.

