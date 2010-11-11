Петербуржец перегрыз провода зажигания мотоцикла, пытаясь угнать его

Байк был припаркован возле дома 14к4 по улице Маршала Захарова.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 24-летнего рецидивиста. Ему вменяют ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).

Как рассказали в надзорном ведомстве 18 мая, в ноябре 2024 года фигурант хотел угнать мотоцикл Yamaha, который был припаркован возле дома 14к4 по улице Маршала Захарова. Молодой человек, желая запустить двигатель, вцепился зубами в провода зажигания. Однако он не смог завести байк и бросил его рядом с подъездом.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга