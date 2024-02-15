Верховный суд предложил сократить сроки за крупную покупку наркотиков до 5 и 10 лет

Законопроект, внесенный в Госдуму, смягчает наказание для тех, кто приобретает запрещенные вещества без цели сбыта. Авторы инициативы настаивают на более взвешенном подходе к наркозависимым.

Верховный суд внес в Госдуму законопроект о смягчении наказания за покупку наркотиков в крупном и особо крупном размере. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке авторы инициативы отметили, что изменения, принятые за последние два десятилетия, были направлены на ужесточение ответственности. Однако проведенный Верховным судом анализ судебной практики показал необходимость более взвешенного подхода законодателя к мерам наказания за деяния, не связанные со сбытом наркотиков.

В настоящее время часть 2 статьи 228 УК России (незаконное приобретение, хранение и перевозка в крупном размере) предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Часть 3 той же статьи (деяния в особо крупном размере) грозит сроком от 10 до 15 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Предложенный законопроект заменяет формулировку "от трех до десяти" на "до пяти" во второй части статьи, а "от десяти до пятнадцати" на "до десяти" в третьей части.

В Верховном суде указали, что незаконный оборот наркотиков без цели сбыта часто совершают лица, нуждающиеся в лечении от зависимости. Именно это заболевание, по мнению авторов, становится фактором, побуждающим к преступлению. Если дать таким осужденным возможность пройти лечение, это станет важным средством ресоциализации личности и профилактики повторных преступлений.

В пояснительной записке подчеркивается, что законопроект не предусматривает кардинальной либерализации, но снижает избыточную репрессию действующих норм в отношении ограниченного числа лиц, включая больных наркоманией и молодежь. Документ нацелен на гармонизацию регулирования и позволит различать ответственность с учетом всех социально значимых факторов в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики.

