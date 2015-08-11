Задержан подозреваемый в грабеже в ПВЗ на Новочеркасском проспекте
Сегодня, 11:49
Полиция Красногвардейского района Петербурга задержала подозреваемого в грабеже. Как сообщили в МВД России, инцидент произошел 15 мая в пункте выдачи заказов на Новочеркасском проспекте. 

Злоумышленник, угрожая 23-летней девушке применением насилия, украл у нее мобильный телефон и сумку. Общая сумма ущерба составила свыше 105 тыс. рублей. 

Похитителя 39 лет поймали по месту жительства в квартире дома по Республиканской улице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец перегрыз провода зажигания мотоцикла, пытаясь угнать его. Фигуранту вменили ч. 1 ст. 166 УК РФ, он предстанет перед судом. 

Фото: Piter.TV 

