Задержан подозреваемый в грабеже в ПВЗ на Новочеркасском проспекте

Полиция Красногвардейского района Петербурга задержала подозреваемого в грабеже. Как сообщили в МВД России, инцидент произошел 15 мая в пункте выдачи заказов на Новочеркасском проспекте.

Злоумышленник, угрожая 23-летней девушке применением насилия, украл у нее мобильный телефон и сумку. Общая сумма ущерба составила свыше 105 тыс. рублей.

Похитителя 39 лет поймали по месту жительства в квартире дома по Республиканской улице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

