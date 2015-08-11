  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смертельное ДТП с пожилым байкером под Петербургом обернулось уголовным делом
Сегодня, 12:25
85
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Смертельное ДТП с пожилым байкером под Петербургом обернулось уголовным делом

0 0

Пенсионера не пропустил водитель автомобиля SsangYong Kyron.

После гибели байкера в аварии в Выборгском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. По данным МВД России, рано утром 17 мая в поселке Щербаково 74-летний водитель автомобиля SsangYong Kyron не пропустил мотоцикл Ventomatic Motus Company под управлением 73-летнего владельца, который двигался по главной дороге. 

Пожилой мужчина на байке погиб от полученных травм на месте. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что грузовик сбил юную самокатчицу в Колпино. Девочку госпитализировали в больницу с закрытой травмой груди и закрытым переломом фаланги пальца на стопе.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии