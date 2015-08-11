Смертельное ДТП с пожилым байкером под Петербургом обернулось уголовным делом

Пенсионера не пропустил водитель автомобиля SsangYong Kyron.

После гибели байкера в аварии в Выборгском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. По данным МВД России, рано утром 17 мая в поселке Щербаково 74-летний водитель автомобиля SsangYong Kyron не пропустил мотоцикл Ventomatic Motus Company под управлением 73-летнего владельца, который двигался по главной дороге.

Пожилой мужчина на байке погиб от полученных травм на месте. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

