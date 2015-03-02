"Газель" насмерть сбила велосипедиста на пешеходном переходе под Петербургом

Полиция Всеволожского района проводит проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 17 мая в 07:45 у дома 17 на Воронцовском бульваре в Мурино 31-летний водитель автомобиля "Газель" на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на неустановленного мужчину на вид около 30 лет. Велосипедист пересекал проезжую часть, не спешившись.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту аварии полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Видео: Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"