В Красном Селе произошло массовое ДТП с участием автобуса

На улице Первого Мая столкнулись общественный транспорт и два легковых автомобиля.

В Красном Селе утром 5 июня произошла массовая авария. По словам очевидцев, есть пострадавшие, пишет tg-канал "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село".

На улице Первого Мая столкнулись автобус и два легковых автомобиля. Водитель общественного транспорта врезался в машину, ехавшую впереди, после чего она по инерции влетела в другую иномарку. На месте работали сотрудники скорой медицинской помощи. В салоне упали несколько пассажиров, уточняют горожане.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель автомобиля Chery сбил 17-летнюю девушку в Пушкине. В результате пострадавшая получила серьезные травмы, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село