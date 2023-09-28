Стихийная барахолка у сгоревшего склада Wildberries привлекает толпы петербуржцев

Wildberries открестился от стихийного рынка возле сгоревшего склада в Петербурге.

Возле сгоревшего склада Wildberries в Санкт-Петербурге возникла стихийная барахолка. Торговля ведется в ангаре, расположенном неподалеку от места пожара. Покупатели начинают собираться заранее, а доступ к товарам открывается ориентировочно в 12:00–13:00, пишет 78.ru.

Торговая точка функционирует около 7–10 дней. Информация о распродаже распространяется через социальные сети, что обеспечивает стабильный поток клиентов. Ассортимент включает одежду, обувь, товары для животных, технику, детские игрушки и бытовую химию, в том числе во вскрытой упаковке. Продавец утверждает, что товары привезены с закрывшегося склада Ozon в Москве, однако покупатели уверены в происхождении вещей со сгоревшего объекта Wildberries.

Представители компании заявили об отсутствии какой-либо связи с данным рынком. Согласно внутренним регламентам логистических комплексов Wildberries, товары, не поступившие в продажу, возвращаются поставщикам или передаются на утилизацию лицензированным подрядчикам.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)