Лепнина рухнула со здания суда Ленобласти на набережной Фонтанки в Петербурге

Ленинградский областной суд располагается в этом историческом комплексе с конца 1990-х – начала 2000-х годов.

4 августа со здания Ленинградского областного суда на набережной Фонтанки, 6, обрушилась часть лепного декора. Инцидент зафиксирован очевидцами, информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, однако зона падения фрагментов пока не огорожена, пишет МР7.

На фотографиях видно, что верхняя часть ротонды с куполом укрыта защитной сеткой, но отколовшийся кусок лепнины расположен ниже этого уровня. Здание является объектом культурного наследия федерального значения и изначально строилось для Императорского училища правоведения в стиле ампир. Дом сенатора Неплюева был перестроен в 1835–1836 годах и впоследствии неоднократно реконструировался.

В 1920-е годы здесь размещался Сельскохозяйственный институт, в библиотеке которого работала Анна Ахматова. Позднее здание занимали различные научно-технические и проектные организации.

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Фото: Piter.TV