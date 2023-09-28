Петербургский раритет Гоголя 1836 года оценили в 3,5 млн рублей в Петербурге

Второе издание получило положительные отзывы от Александра Пушкина и со временем стало библиографической редкостью.

Аукционный дом "Литфонд" выставил на торги прижизненное издание Николая Гоголя. Лотом является второе издание цикла повестей "Вечера на хуторе близ Диканьки", выпущенное в Санкт-Петербурге в 1836 году.

Стартовая стоимость книги составляет ₽3,5 млн.Издание имеет подтвержденный провенанс: ранее оно принадлежало литературоведу Александру Бороздину. В 1920-х годах книга продавалась в петроградском магазине "Антиквариат". Состояние лота отражает его возраст. В первой части авантитул и титульный лист отделены от блока, крепление некоторых страниц ослаблено. Во второй части страницы 9–12 отделены и имеют сильный износ, нижний угол страниц 41–42 утрачен без повреждения текста, на страницах 107–110 присутствуют кляксы.

Ранее мы сообщили о том, что Александровский парк в Царском Селе полностью открылся для посетителей после шторма.

Фото: "Литфонд"