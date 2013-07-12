Экономика Петербурга продемонстрировала уверенный рост

Гостиницы и общепит Петербурга показали рекордный рост оборотов.

По данным Петростата, оборот организаций Санкт-Петербурга за январь–июль 2026 года составил ₽17,7 трлн. Показатель увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной вклад в общую сумму внесли организации торговли (56,5%), обрабатывающей промышленности (16,3%) и сферы транспортировки и хранения (7,7%).

Губернатор Александр Беглов подчеркнул устойчивый рост экономики по ключевым направлениям. В обрабатывающей промышленности выделяются производители деревообрабатывающей продукции, увеличившие выпуск в 1,7 раза. Производство мебели, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов выросло в 1,6 раза.

Высокие темпы прироста зафиксированы в гостиничном бизнесе и общественном питании (+34,9%), строительстве (+29,4%) и телекоммуникациях (+13,8%). Объем строительных работ за первое полугодие достиг ₽266,1 млрд. Оборот розничной торговли вырос на 9,3% и составил ₽1789,1 млрд. Реальная начисленная заработная плата увеличилась до 105,1%, а среднемесячная зарплата достигла ₽128 192.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv