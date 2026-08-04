В жилом квартале Кронштадта обновили наружное освещение

В целом в ходе модернизации появились 46 светодиодных светильников.

В Кронштадте завершили реконструкцию освещения в квартале, который ограничен Красной и Петровской улицами, а также Летним садом. Преимущественно здесь проживают молодые семьи – участники городской программы "Молодежи – доступное жилье", рассказали в комитете по энергетике Петербурга 4 августа.

Чтобы шумные игры в позднее время не беспокоили жильцов, на спортивной площадке специалисты ГБУ "Ленсвет" установили освещение с "умным" ограничением работы светильников по ночам. В целом в ходе модернизации появились 46 светодиодных светильников, большая часть из них размещена на металлических опорах.

В Кронштадтском районе недавно в новом свете предстали улицы Зосимова, Мартынова, Осокина и Посадская улица.

Ранее на Piter.TV: на бульваре Красных Зорь зажглись 74 новых фонаря.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга