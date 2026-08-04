  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:23
84
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В жилом квартале Кронштадта обновили наружное освещение

0 0

В целом в ходе модернизации появились 46 светодиодных светильников.

В Кронштадте завершили реконструкцию освещения в квартале, который ограничен Красной и Петровской улицами, а также Летним садом. Преимущественно здесь проживают молодые семьи – участники городской программы "Молодежи – доступное жилье", рассказали в комитете по энергетике Петербурга 4 августа. 

Чтобы шумные игры в позднее время не беспокоили жильцов, на спортивной площадке специалисты ГБУ "Ленсвет" установили освещение с "умным" ограничением работы светильников по ночам. В целом в ходе модернизации появились 46 светодиодных светильников, большая часть из них размещена на металлических опорах. 

В Кронштадтском районе недавно в новом свете предстали улицы Зосимова, Мартынова, Осокина и Посадская улица. 

Ранее на Piter.TV: на бульваре Красных Зорь зажглись 74 новых фонаря. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: кронштадт, освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии