Как пережить 30-градусную жару: россиянам озвучили советы кардиологов

Прежде всего в жару лучше снизить потребление соли и избегать физических нагрузок.

В жаркие дни важно соблюдать питьевой режим, выбирать одежду из натуральных тканей и ограничить занятия спортом. Также перенести высокие температуры помогут холодовые компрессы, сообщил в беседе с 360.ru врач-кардиолог Денис Прокофьев.

Эксперт также рекомендовал использовать кусочки льда, наполненные холодной водой грелки и смоченные бинты. Например, когда компресс накладывается на запястья и голеностоп, это помогает снизить температуру тела.

Применение небольших холодовых компрессов позволяет на один-два градуса опустить температуру тела, что будет облегчать задачу организму по предотвращению теплового удара Денис Прокофьев, врач.

В случае, если человек все-таки перегрелся, то нужно сразу же вызвать скорую помощь. Кардиолог напомнил, что тепловой или солнечный удар — это очень опасное состояние, поэтому в самые жаркие часы лучше избегать прогулок, спорта и тяжелой работы.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)