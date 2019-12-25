Срок 40-дневного плана Владимира Зеленского по "принуждению" России к завершению конфликта истек. Казачий генерал Виктор Водолацкий в беседе с aif.ru объяснил причину очередного поражения главы киевского режима.
В конце июня Зеленский анонсировал 40-дневную кампанию, которая якобы должна была заставить Россию прекратить конфликт. При этом за это время ничего не изменилось.
Водолацкий связал крушение замыслов украинской стороны с результативными действиями ВС России в зоне спецоперации.
Наши системы ПВО сработали очень эффективно, уничтожены тысячи беспилотных систем, которые были направлены на мирные города и районы России
Виктор Водолацкий, генерал.
Также он подчеркнул, что российские средства ПВО нейтрализовали массированные атаки дронов ВСУ.
Ранее стало известно, у украинский лидер предложил России три варианта перемирия — воздушное, энергетическое и заморозка военных действий на фронте.
Фото: Telegram/Владимир Зеленский
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