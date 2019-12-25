Инициатива главы киевского режима не достигла поставленных целей и потерпела неудачу.

Срок 40-дневного плана Владимира Зеленского по "принуждению" России к завершению конфликта истек. Казачий генерал Виктор Водолацкий в беседе с aif.ru объяснил причину очередного поражения главы киевского режима.

В конце июня Зеленский анонсировал 40-дневную кампанию, которая якобы должна была заставить Россию прекратить конфликт. При этом за это время ничего не изменилось.

Водолацкий связал крушение замыслов украинской стороны с результативными действиями ВС России в зоне спецоперации.

Наши системы ПВО сработали очень эффективно, уничтожены тысячи беспилотных систем, которые были направлены на мирные города и районы России Виктор Водолацкий, генерал.

Также он подчеркнул, что российские средства ПВО нейтрализовали массированные атаки дронов ВСУ.

Ранее стало известно, у украинский лидер предложил России три варианта перемирия — воздушное, энергетическое и заморозка военных действий на фронте.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский