События в Буче получили широкий международный резонанс весной 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский не проявил никаких эмоций отвечая на вопрос о событиях в Буче. Об этом в интервью французской газете Le Journal du Dimanche заявила бывший пресс-секретарь политика Юлия Мендель.

Экс-соратница Зеленского вспомнила, что несколько дней спустя после произошедшего она разговаривала с человеком, который только что был у главы киевского режима. Ее собеседник рассказал, что когда он попытался поговорить с президентом о трагедии, тот ответил ему, что волноваться не нужно, "все нормально". Однако во время публичных мероприятий украинский лидер демонстрировал наигранное огорчение.

Также Мендель заявила, что именно Зеленский является главной проблемой для своей страны и бенефициаром продолжения конфликта с Россией.

Весной 2022 года киевский режим организовал провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ без предоставления каких-либо доказательств возложили ответственность за произошедшую трагедию на ВС РФ. Российские власти неоднократно просили ООН предоставить список людей, погибших на территории Бучи в Киевской области.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский