В МВД рассказали, как полицейские распознают поддельные паспорта

Владимир Васенин рассказал о том, что часто оказывается сюрпризом для граждан в вопросе безопасности документов.

На российской территории существует несколько степеней защиты паспорта гражданина, которые помогают сотрудникам полиции выявить подделку, в том числе биколор-армированная нить, которая сшивает каждый документ. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился руководитель Управления информации и общественных связей МВД России по столице, полковник российских правоохранительных органов Владимир Васенин. Эксперт заметил, что из населения мало кто знает о том, что мало кто знает, что в паспорт вшита так называемая биколор-армированная нить. Речь идет о двухцветной нити, которая светится определенным светом при просвечивании через ультрафиолет. Такая нить сшивает каждый паспорт гражданина РФ.

Московские полицейские действительно выявляют поддельные паспорта. Эта ситуация не имеет, к счастью, массового характера. Паспорта, прежде всего, проверяются по тем степеням защиты, которые существуют и предусмотрены законодательством. Владимир Васенин, полковник МВД

Также оперативники проводят сверку по базам данных. К полицейских есть определенные сведения, занесенные в базу данных. При сценарии, когда человек предъявляет оперативнику поддельный паспорт, то у документа может не совпадать номер или фотография. В МВД пояснили, что у ведомства есть большое количество инструментов, которые позволяют выявить и пресечь использование фальшивки.

В МВД напомнили, что фотография паспорта не может заменить бумажный вариант.

Фото: Telegram / ТАСС