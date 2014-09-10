Грабитель, сбегая с места преступления на проспекте Энергетиков, упал и разбил похищенный товар

Общая сумма материального ущерба составила около 4 тыс. рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении рецидивиста по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Об этом рассказали 3 августа в надзорном ведомстве.

В мае фигурант пришел в круглосуточный гипермаркет на проспекте Энергетиков и похитил оттуда элитный алкоголь и четыре упаковки сыра. Преступные действия заметил охранник. Он стал догонять мужчину, а тот поскользнулся и упал, в результате чего бутылка разбилась. Общая сумма материального ущерба составила около 4 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: задержаны подозреваемые в грабеже на Северном проспекте. Они похитили телефон потерпевшего и избили его.

Фото: Piter.TV